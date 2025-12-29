Si hay un jugador que muchos extrañan en Alianza Lima es este, pues fue vital para que los blanquiazules sean bicampeones y casi se coronan tricampeones. Su salida se dio a comienzos del 2024, tras no recibir propuesta para renovar su contrato. El club decidió apostar por un jugador más joven y el defensa se despidió entre lágrimas. Ahora volverá a primera división.

"Pablo Miguez tiene acuerdo con FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026. El rival de FC Cajamarca en su presentación será The Strongest el 18 de enero", informó el periodista Ernesto Macedo. 'Cotorra', como lo conocen muchos, volvería a jugar en la Liga 1 después de disputar la Liga 2 con Carlos Mannucci las últimas dos temporadas tras su salida de Alianza Lima.

Pablo Míguez será nuevo refuerzo de FC Cajamarca | Vía Ernesto Macedo

El futbolista se sumaría al ya anunciado fichaje de Pablo Lavandeira. Además podría encontrarse con otros ex Alianza Lima que vienen siendo relacionados al club cajamarquino, pero que hasta el momento no oficializan: Hernán Barcos, Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Sebastien Pineau. FC Cajamarca gana a un gran jugador con corazón y temperamento.

Míguez es muy querido en Alianza Lima

Pablo Míguez tuvo su primera etapa con Alianza Lima en 2014 y tras su salida prometió volver algún por su revancha, pero nunca lo llamaban. Cuando el club pensó que jugará la Liga 2 en 2021 lo llamaron y él no la pensó dos veces. Al final logró lo que tanto quería: ser bicampeón con uno de los equipos de sus amores. Es uruguayo, pero una parte de su corazón es de Perú y Alianza Lima.

Se viene un lindo FC Cajamarca vs Alianza Lima

Con un equipo plagado de ex jugadores de Alianza Lima, FC Cajamarca llegará a Matute para enfrentar a los blanquiazules y todo indica que será un partidazo con muchos sentimientos encontrados. Pablo Míguez aún no se ha pronunciado sobre su nuevo club, así que en los próximos días habrían novedades de su presentación.