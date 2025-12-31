0

Alianza Lima da el golpe y presenta nuevo jale de lujo para el 2026: "Bienvenido ..."

El club blanquiazul hizo el anuncio oficial, es un gran elemento para que busquen el título a final de temporada.

Fabian Vega
En Alianza Lima se vienen preparando de la mejora manera para el inicio de la temporada 2026. Han presentado un nuevo comando técnico y nuevos jugadores. Por ahora van a seguir los fichajes, como este que viene de hacer el club. Se trata de un elemento de mucha experiencia que anteriormente ha estado en Matute.

"Nuevo Director Técnico para nuestro equipo de Liga3. Éxitos en esta nueva etapa", con este mensaje Alianza Lima le dio la bienvenida a Víctor Reyes, DT que se encarga del equipo de 'Los Potrillos' en la Liga 3. En sus manos tendrá a los canteranos del club con miras a lograr el objetivo del ascenso a la Liga 2.

Alianza Lima en la Liga 3

En la temporada 2025 de la Liga 3, Alianza Lima participó con los denominados 'Potrillos', logrando clasificar a la fase final tras quedar en el tercer puesto del Grupo 2. El equipo avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Estudiantil CNI con un marcador global de 2-1 (1-0 en la ida y 1-1 en la vuelta). Ahora van por la revancha con un nuevo DT, la idea es buscar el ascenso.

El goleador de Alianza Lima

A pesar de no lograr el anhelado ascenso, Alianza Lima tuvo el placer de tener a su carta de gol principal. Se trata del delantero Víctor Guzmán, quién anotó 9 goles con el equipo blaquiazul en la Liga 3. Si rendimiento fue tan bueno que terminó siendo fichado por el Sporting Lisboa de Portugal.

