¡Sensible baja! Alianza Lima pierde a elemento extranjero para el 2026: se va al fútbol chileno

Como su historia así lo demanda, Alianza Lima tiene la obligación de ser campeón en todos los torneos en los que compita. El pasado 2025 conquistó títulos del fútbol femenino y la Liga Peruana de Vóley, pero por tercer año consecutivo le fue esquivo el campeonato de la Liga 1. ¿Cómo le irá en este 2026?

Ahora, recientemente se confirmó que los blanquiazules han sufrido una importante baja para el 2026 en su plantel para la Liga Femenina y se trata de Daniel Carrasco, quien fuera parte del comando técnico durante las últimas dos temporadas.

El chileno era asistente técnico de su compatriota José Letelier, con quien obtuvo el bicampeonato y ahora será entrenador de Universidad de Concepción Femenino, de la Primera División del fútbol 'mapocho'. El propio club lo acaba de anunciar a través sus canales oficiales.

Universidad de Concepción anunció a Daniel Carrasco, ex Alianza Lima.

"¡Bienvenido al Campanil, profe! Saludamos a Daniel Carrasco, nuevo Director Técnico del Fútbol Femenino de Universidad de Concepción. El entrenador cuenta con una destacada y extensa trayectoria en selecciones nacionales, registrando pasos por la Federación de Fútbol de Chile entre 2011 y 2013 con la Selección Nacional de Fútbol Sala, y entre 2015 y 2023 como parte del cuerpo técnico de la Selección Chilena Absoluta, además de las categorías Sub 20, Sub 17 y Sub 15. A nivel de clubes, dirigió en Santiago Morning en Primera División y viene de Alianza Lima, donde trabajó durante las temporadas 2024 y 2025 en la máxima categoría del fútbol peruano. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa al mando del fútbol femenino del Campanil, profe!", escribió el elenco chileno.

Universidad de Concepción terminó la Liga Chilena Femenina del 2025 en el undécimo lugar, habiendo obtenido 18 puntos en 26 partidos. El campeón de dicha competición fue Colo Colo.

Alianza Lima renovó a José Letelier

En noviembre pasado, Alianza Lima Femenino anunció la renovación del chileno José Letelier, quien cumplirá su tercera temporada al frente de las blanquiazules. Recordemos que su principal logro en su carrera como DT fue obtener la Copa Libertadores Femenina con Colo Colo, en 2012.