¡Atención, Alianza! Inter Miami fichó a estrella argentina y estará presente en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima buscará empezar la temporada de la mejor manera y lo ideal para el equipo blanquiazul será ganar en su noche de presentación. De todas maneras saben que no será nada sencillo, pues enfrentarán al Inter Miami de la MLS. El equipo rosado está conformado por figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, entre otros. Será un partido histórico.

Si bien Alianza Lima se ha reforzado, Inter Miami tampoco se quiere quedar atrás. Hoy acaba de anunciar a Facundo Mura, estrella del fúbol argentino. El lateral derecho de 26 años viene de jugar en Racing de Argentina y llegó a un acuerdo para vestir los colores deL equipo de la MLS. El argentino ganó la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con el equipo que dirige Gustavo Costas, ex DT de Alianza Lima.

Facundo Mura estará en la Noche Blanquiazul

Mura se suma a la lista de estrellas que estarán en Matute para la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. Veremos si el equipo dirigido por Pablo Guede esta a la altura de un rival que viene de ser campeón de la MLS. Este partido marcará el inicio 'oficial' del camino del equipo blanquiazul. Después harán su debut en la Liga 1 y en febrero les tocará debutar en la Copa Libertadores.

Fichajes de Alianza Lima

Alianza Lima ha gastado alrededor de más de 4 millones de dólares en este mercado de pases, monto histórico para un equipo peruano. Sus mejores incorporaciones son el uruguayo Mateo Antoni, el argentino Federico Girotti y el peruano Luis Ramos. Además aseguraron la permanencia de Alan Cantero y el fichaje de Jairo Vélez, campeón con Universitario.

Las bajas de Alianza Lima para el 2026

Varios jugadores con pasado notable en Alianza Lima se despidieron del club porque ya no estaban en los planes de la directiva, ahora están buscando nuevos retos en la Liga 1. De los más destacados están Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Ángelo Campos, entre otros. Aún no cierra el mercado de pases, así que podrían confirmarse más salidas.