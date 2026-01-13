- Hoy:
La contundente decisión que tomó Pablo Guede en Alianza Lima tras derrota ante Independiente
Alianza Lima se estrenó en 2026 con derrota ante Independiente y ahora se alista para enfrentarse con Unión de Santa Fe. ¿Qué decisión tomó Pablo Guede?
Alianza Lima piensa en grande para el 2026 y viene realizando una ardua temporada, que se vio interrumpida para disputar el primer partido del año, que fue ante Independiente y terminó en derrota por 2-1 en Montevideo, por la Serie Río de la Plata.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión, canal TV y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata?
Recordemos que tras la caída ante el 'Rojo', Pablo Guede, entrenador de los blanquiazules, había declarado que su equipo no había realizado trabajos en materia ofensiva, como transisiones y definición de los atacantes.
De acuerdo a las imágenes registradas por José Varela desde la capital uruguaya, en el entrenamiento del último lunes, se vio que el plantel victoriano hizo trabajos en ofensiva. Principalmente se le vio a Paolo Guerrero, Federico Girotti, Alan Cantero y Luis Ramos rematándole a Guillermo Viscarra y otros goleros.
Video: José Varela YouTube.
Se esperan que estos ejercicios se puedan ver reflejados en el partido que sostendrá Alianza Lima ante Unión de Santa Fe, este miércoles 14 de enero, también en Montevideo.
Cabe señalar que Alianza Lima disputará su primer partido oficial de la temporada ante Sport Huancayo de visita, por la fecha 1 del Torneo Clausura, a fines de enero. Luego se medirá ante 2 de Mayo en Paraguay, por la Fase 1 de la Copa Libertadores.
Alianza Lima y sus partidos de pretemporada 2026
Ante de iniciar la temporada oficialmente, Alianza Lima disputará tres amistosos de pretemporada:
- Alianza Lima vs Unión | Miércoles, 14 de enero (16:15 horas)
- Alianza Lima vs Colo Colo | Domingo, 18 de enero (19:00 horas)
- Alianza Lima vs Inter Miami | Sábado, 24 de enero (20:00 horas)
