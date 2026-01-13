0

La contundente decisión que tomó Pablo Guede en Alianza Lima tras derrota ante Independiente

Alianza Lima se estrenó en 2026 con derrota ante Independiente y ahora se alista para enfrentarse con Unión de Santa Fe. ¿Qué decisión tomó Pablo Guede?

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se estrenó en el 2026 con una derrota ante Independiente
Alianza Lima se estrenó en el 2026 con una derrota ante Independiente | Foto: Serie Río de la Plata
Alianza Lima piensa en grande para el 2026 y viene realizando una ardua temporada, que se vio interrumpida para disputar el primer partido del año, que fue ante Independiente y terminó en derrota por 2-1 en Montevideo, por la Serie Río de la Plata.

Recordemos que tras la caída ante el 'Rojo', Pablo Guede, entrenador de los blanquiazules, había declarado que su equipo no había realizado trabajos en materia ofensiva, como transisiones y definición de los atacantes.

De acuerdo a las imágenes registradas por José Varela desde la capital uruguaya, en el entrenamiento del último lunes, se vio que el plantel victoriano hizo trabajos en ofensiva. Principalmente se le vio a Paolo Guerrero, Federico Girotti, Alan Cantero y Luis Ramos rematándole a Guillermo Viscarra y otros goleros.

Video: José Varela YouTube.

Se esperan que estos ejercicios se puedan ver reflejados en el partido que sostendrá Alianza Lima ante Unión de Santa Fe, este miércoles 14 de enero, también en Montevideo.

Cabe señalar que Alianza Lima disputará su primer partido oficial de la temporada ante Sport Huancayo de visita, por la fecha 1 del Torneo Clausura, a fines de enero. Luego se medirá ante 2 de Mayo en Paraguay, por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Alianza Lima y sus partidos de pretemporada 2026

Ante de iniciar la temporada oficialmente, Alianza Lima disputará tres amistosos de pretemporada:

  • Alianza Lima vs Unión | Miércoles, 14 de enero (16:15 horas)
  • Alianza Lima vs Colo Colo | Domingo, 18 de enero (19:00 horas)
  • Alianza Lima vs Inter Miami | Sábado, 24 de enero (20:00 horas)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

