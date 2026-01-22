'Chiquito' Flores dio lamentable comentario sobre la denuncia a Zambrano, Peña y Trauco

Los jugadores Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco están involucrados en una grave denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años en Uruguay. Posteriormente, el exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores hizo declaraciones controvertidas sobre este caso en su programa de YouTube.

Juan 'Chiquito' Flores dio controversial comentario tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual

Juan Flores, quien en su etapa como futbolista jugó en Universitario, ahora tiene un programa llamado 'El último aliento'. En este, expresó su opinión sobre la denuncia que fue interpuesta a Zambrano, Peña y Trauco por un presunto abuso sexual.

Dentro de sus palabras, 'Chiquito' fue claro al manifestarse en que cuando una mujer y un hombre quedan para verse en un hotel, no es solamente para hablar, dejando entre líneas la insinuación de que debería concretarse el acto.

"Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices 'amiga, estoy en el hotel'. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara", comenzó diciendo el ahora comentarista.

Video: Carlos Orozco

"La gente me va a decir 'tú también haces lo mismo'. No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así", concluyó.

Cabe afirmar que el comentario de Juan 'Chiquito' Flores se da luego de que una mujer denunciara presunto abuso sexual por Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, tras estar dentro del hotel de concentración donde se hospedaban los futbolistas en medio de la Serie Río de La Plata.

Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano fueron denunciados por presunto abuso sexual

El medio argentino 'A24' reveló la información de que una mujer argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violencia sexual cuando los futbolistas se encontraban en medio de la Serie Río De La Plata.