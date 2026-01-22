Manco pidió la salida de Peña, Trauco y Zambrano de Alianza Lima: "No deben seguir"

Reimond Manco fue tajante al pronunciarse sobre la delicada situación que involucra a tres jugadores de Alianza Lima. El exfutbolista pidió públicamente que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no continúen en el club, tras conocerse una denuncia presentada en Argentina.

Según informó el medio argentino A24 a través de su noticiero, una mujer argentina de 22 años denunció a los futbolistas por una presunta violación sexual. El hecho habría ocurrido cuando Alianza Lima se encontraba disputando la Serie Río de La Plata en Uruguay, durante su etapa de pretemporada.

Manco fue claro al señalar que, más allá de que el caso se encuentre en etapa de investigación, el club debe tomar una decisión firme. "Creo que todos condenamos el simple hecho de la denuncia; luego, todo es materia de investigación. Personalmente, condeno eso, pero, independientemente de las averiguaciones, está más que claro que los jugadores no deben continuar en Alianza", afirmó.

Asimismo, el exvolante blanquiazul apuntó a un tema disciplinario, resaltando que el solo ingreso de mujeres al hotel del equipo ya representa una falta grave. "Para mí, Zambrano, Peña y Trauco no deben continuar. El simple hecho de que chicas entren al hotel en un momento de pretemporada es un acto de indisciplina", sostuvo.

Video: Juego Cruzado

Finalmente, Manco recalcó que Alianza Lima debe cuidar su imagen institucional y enviar un mensaje claro de orden y profesionalismo, especialmente en situaciones que generan un fuerte impacto mediático y social.

Sergio Peña niega participación en el presunto abuso sexual a una joven

El futbolista de Alianza Lima, Sergio Peña, negó tajantemente haber sido partícipe de la presunta violencia sexual a una argentina de 22 años en el hotel de concentración del cuadro blanquiazul en Uruguay cuando disputaban la Serie Río de La Plata.