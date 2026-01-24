- Hoy:
Juan Pablo Freytes, ex Alianza Lima, revela si Kevin Serna llegará a Boca Juniors: "Me dijo que..."
Alianza Lima sigue demostrando que es uno de los clubes que más jugadores lleva al extranjero y una prueba de ello son Juan Pablo Freytes y Kevin Serna.
Los exfutbolista de Alianza Lima están actualmente en Fluminense y durante los últimos días se ha vinculado a Kevin Serna a Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. Ante esto, Juan Pablo Freytes reveló detalles de la conversación que mantuvo con su compañero de equipo sobre su futuro.
El deseo de todo jugador es seguir ganando experiencia en clubes de renombre y tras haber sido uno de los jugadores más destacados vistiendo la camiseta blanquiazul, todo parece indicar que Kevin Serna podría ser uno de los refuerzos del 'Xeneize' para la temporada 2026, pero todo depende de las negociaciones.
Juan Pablo Freytes revela el futuro de Kevin Serna y si va a Boca Juniors
El mundo de Boca Juniors está pendiente por saber si finalmente se concretará la llegada de Kevin Serna. Lo cierto es que la última palabra la tiene el jugador, además del tema económico, ya que el Brasileirao es una de las ligas en Sudamérica que más dinero invierte en sueldos de jugadores.
Sobre su futuro, su compañero Juan Pabblo Freytes fue claro al indicar que todo podría resolverse en los próximos días. "Hasta que no tenga el documento sobre la mesa, no dirá nada. Él (Kevin Serna) me dijo que aún no lo sabe con certeza; dejó todo en manos de su agente y del presidente del club. Si se concreta, disfrutará de Buenos Aires", sostuvo el argentino.
Kevin Serna es actual jugador del Fluminense.
Como se recuerda, ambos jugadores fueron parte de Alianza Lima y durante su etapa en el club aprovecharon al máximo para dar el gran salto a una nueva liga. "Soy su amigo, le deseo todo lo mejor y espero que triunfe. Es muy rápido, muy bueno en el uno contra uno. Marca muchos goles y nos ayuda mucho. Es un jugador muy inteligente, lo adoro", agregó.
¿Cuál es el valor de Kevin Serna en el mercado?
De acuerdo al portal de Transfermarkt, el valor actual de Kevin Serna en el mercado es de 5 millones de euros. Serna pasó por destacados clubes en Perú, tales como Los Chankas, ADT y Alianza Lima.
