Fernando Martel se deshizo en elogios por destacado jugador que firmó con Alianza Lima: "Excelente"

Alianza Lima quiere ser un equipo protagonista esta temporada, y para eso los blanquiazules reforzaron su plantel con destacados futbolistas nacionales y del extranjero. Uno de los más recientes fichajes es Esteban Pavez, quien llegó a La Victoria luego de varias temporadas vistiendo la camiseta de Colo Colo.

Fernando Martel elogió a jugador que firmó por Alianza Lima

Bajo ese contexto, a través de una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles, el exjugador chileno Fernando Martel se pronunció respecto al arribo del experimentado pivote de 35 años y señaló que deberá esforzarse al máximo por la camiseta blanquiazul, para ganarse el respaldo de la afición. A su vez, habló sobre su liderazgo durante su etapa en el 'Cacique'.

Esteban Pavez se convirtió en flamante fichaje de Alianza Lima/Foto: X

"Si entrega todo lo que tiene, la hinchada lo va a apoyar siempre. Ojalá logren el título que tanto necesita Alianza. Si jugó en Colo Colo y fue años capitán, es por ser un excelente jugador", expresó el popular 'Cucarrito'.

(Video: YouTube Tadokoro - PBO Campeonísimo)

Esteban Pavez es el último refuerzo extranjero de Alianza Lima

Vale recordar que Pavez es la séptima y última incorporación de Alianza Lima en este mercado de pases 2026. El pivote chileno firmó un contrato de dos temporadas con los blanquiazules.

Su etapa más reciente fue con Colo Colo donde durante el 2025, afrontó oficialmente 34 partidos a nivel local e internacional.

¿En qué equipos ha jugado Esteban Pavez?