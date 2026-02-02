Alianza Lima lo dejó ir y ahora campeón de Uruguay lo anunció como fichaje: "A préstamo"

El mercado de fichajes sigue dando la hora en Sudamérica. Ahora, un campeón de Uruguay sorprendió al mundo entero contratando a talentoso delantero que estuvo hasta hace poco en Alianza Lima, pero los blanquiazules decidieron no renovarle contrato y terminó marchándose. Nos referimos a Juan Pablo Goicochea, que también ha formado parte de la selección peruana.

PUEDES VER: Alianza Lima le quitó el dorsal 5 a Carlos Zambrano y se la dio a nuevo refuerzo del extranjero

"Una firma y al ataque. Juan Pablo Goicochea llega a préstamo y desde mañana ya se pone a la orden del cuerpo técnico", precisó Defensor Sporting en su cuenta oficial de 'X'. El elenco uruguayo, donde también han estado Alfonso Barco y Marco Saravia, decidió apostar por el atacante nacional que tendrá su segunda experiencia profesional jugando en el extranjero.

Recordemos que Juan Pablo Goicochea estuvo durante todo el 2025 en Platense de Argentina, pero no tuvo mucha continuidad y por ello estaba analizando ofertas de otras instituciones deportivas. Ahora, jugará en el cuadro que ha salido campeón de la Primera División de Uruguay en cuatro oportunidades y espera poder brillar para llegar a un club de mayor renombre en el continente.

Juan Pablo Goicochea con Defensor Sporting.

Números de Goicochea en Platense

Con Platense, Juan Pablo Goicochea disputó únicamente 2 partidos de la Liga Profesional Argentina, aunque con la reserva sí llegó a jugar más minutos debido a que estuvo en 12 encuentros, logrando anotar 1 gol. Este es el único tanto del delantero a lo largo de su carrera profesional, ya que previamente en Alianza Lima solo actuó en 4 oportunidades.

Prensa argentina lamentó salida de Goicochea

El portal Vermouth se refirió al préstamo del delantero. "Una de las promesas del fútbol peruano dejará por un tiempo al 'Calamar'. Si bien su nombre sonaba para reforzar a Alianza Lima, su futuro estará del otro lado del charco. Juan Pablo Goicochea se va de Platense a Defensor Sporting. Más allá de eso, el atacante consideró que necesitaba mostrarse de otra forma", precisó.