Roberto Ovelar se deshizo en elogios por destacado volante que llegó a Alianza: "Es buen jugador"

Alianza Lima no pudo dar la sorpresa de vista luego de caer 1-0 ante 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores en el Estadio Pedro Juan Caballero ubicado en Paraguay. Ahora, el cuadro de Pablo Guede tendrá la misión de recuperarse y tratar de revertir esta llave cuando reciban al 'Gallo Norteño' en el Estadio de Matute.

Roberto Ovelar se rindió ante fichaje de Alianza Lima para esta temporada

En la antesala del encuentro, Roberto Ovelar se pronunció respecto a la llegada de los nuevos fichajes de los blanquiazules para esta temporada, y fue así como destacó a Esteban Pavez, flamante contratación del club. Como se recuerda, el chileno fue una de las novedades en el conjunto victoriano desde el arranque, aunque no terminó el compromiso tras lesionarse a los 73 minutos.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima procedente de Colo Colo/Foto: X

En una reciente entrevista con PBO Campeonísimo, el popular 'Búfalo' Ovelar elogió la trayectoria del excapitán de Colo Colo, asimismo habló categóricamente sobre el resto de refuerzos nacionales y extranjeros.

"Lo que sí es que Esteban Pavez es buen jugador, tiene mucha experiencia. Alianza ha contratado nuevos jugadores pensando justamente en la Copa Libertadores", sostuvo el exfutbolista.

De otro lado, Roberto Ovelar fue sincero y afirmó no recordar el haberse medido con el mediocampista en su carrera profesional con un tajante comentario.

"No me acuerdo haberlo enfrentado, quizás en algunos partidos capaz que sí. En 2012 estuve en la Universidad Católica y él estaba en Colo Colo, no me acuerdo bien", acotó.