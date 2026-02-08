Alianza Lima recibe noticia sobre su figura tras disputar importante partido: "La Conmebol..."

Alianza Lima volverá a verse las caras ante 2 de Mayo por el compromiso de vuelta de la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos tienen la misión de imponer su autoridad en el Estadio de Matute para revertir el marcador y tratar de clasificar a la siguiente instancia del prestigioso certamen.

Alianza Lima recibe noticia sobre su figura tras jugar importante partido

En la ida, el elenco liderado por el estratega Pablo Guede cayó por la mínima diferencia tras un golazo que marcó el delantero Diego Acosta en la parte final del encuentro. Sin embargo, hubieron algunos futbolistas del plantel victoriano que lograron trascender contra el 'Gallo Norteño', como Gaspar Gentile.

El jugador argentino nacionalizado peruano compartió ataque con Piero Cari y Federico Girotti, demostrando gran desenvolvimiento y destreza en el mano a mano. Por tal razón, recientemente, la Conmebol Libertadores eligió al ex Cienciano dentro del equipo ideal de ida de la Fase 1.

"El equipo de la semana tras primera semana de competencia en la Conmebol Libertadores 2026", fue el mensaje que dejaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Conmebol destacó a Gaspar Gentile en el once ideal de la Copa Libertadores 2026

Al igual que el también extremo derecho, otros deportistas también fueron incluidos en el 11 ideal. Destaca el portero Romo de Universidad Católica de Ecuador, Jaime Arrascaita de The Strongest y el verdugo del conjunto blanquiazul, Diego Acosta de 2 de Mayo.

¿Hasta cuándo es el contrato de Gaspar Gentile en Alianza Lima?

El vínculo que mantiene el atacante Gaspar Gentile con Alianza Lima es hasta diciembre de 2027. Recordemos que llegó a La Victoria luego de que los íntimos paguen su cláusula de salida a Cienciano del Cusco.