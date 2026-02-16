0
Alianza Lima hizo sorpresivo anuncio en medio de las críticas por malos resultados: "Oficial"

Alianza Lima no está atravesando su mejor momento a nivel futbolístico. El club acaba de realizar un anuncio que generó impacto entre los hinchas blanquiazules.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima hizo sorpresivo anuncio en medio de la crisis de resultados
Alianza Lima hizo sorpresivo anuncio en medio de la crisis de resultados
Luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y empatar ante Alianza Atlético por la Liga 1, se generó una especie de crisis deportiva en Alianza Lima y uno de los principales señalados es Pablo Guede, quien no logra consolidar un equipo base y para la crítica, ha colmado su equipo con llamativas improvisaciones.

Jairo Vélez respondió a la hinchada de Alianza Lima.

PUEDES VER: Jairo Vélez, ex Universitario, critica la exigencia de la hinchada de Alianza Lima: "No lo entiendo"

En medio de este complicado contexto, el club blanquiazul hizo un sorpresivo anuncio relacionado con un producto oficial que acaba de ser lanzado al mercado. Se trata de un juego de reloj y navaja, de la marca de producto Victorinox, que tiene un stock limitado.

"Lanzamiento oficial. Presentamos el Set Victorinox Alianza Lima 125 Años, una edición conmemorativa creada para celebrar nuestra historia. Solo 125 unidades. Cada pieza cuenta con certificación numerada. Disponible en tiendas Victorinox Lima y Arequipa", escribió en sus redes sociales.

Alianza Lima

Alianza Lima

El precio de este set es de 3,490 soles y se puede fraccionar la compra en cuotas, con tarjeta de crédito de algunos bancos como BCP, Interbank y Scotiabank, entre otros

Más allá de no tener competencia internacional, en Matute existe mucha ilusión de conquistar el título nacional en el año de su aniversario 125, esto más allá de los cuestionamientos al cuerpo técnico y jugadores.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima medirá fuerzas ante Sport Boys, este próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 20:00 hora local, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Wilfredo Inostroza
