Uribe recordó eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Ahora competimos nosotros..."

La temprana eliminación de Alianza Lima pasará a la historia como uno de los fracasos del club blanquiazul. Aunque ha pasado una semana del duro empate en Matute, Julio César Uribe, directivo de Sporting Cristal, recordó lo sucedido para hacer hincapié en no minimizar al rival. El histórico jugador también aclaró que esperan superar la llave para conseguir la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En el papel, Alianza Lima era favorito en la llave ante 2 de Mayo y para no cometer el mismo error de confianza, Julio César Uribe fue cauteloso al referirse acerca del rival que lo espera en Paraguay. El ídolo 'celeste' hizo una mención al equipo de Pablo Guede en su intento de no desmerecer el esfuerzo del cuadro íntimo.

"No entiendo, yo no creo que Alianza haya mirado a su adversario por debajo del hombro, porque no se acostumbra en el fútbol mirar debajo del hombro. Le tocó ser superado y ahora competimos nosotros para evitar ser superados, esa es la razón de la competencia", expresó.

(Video: Entre bolas)

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal se jugará el martes 17 de febrero y la vuelta, en Lima, está programada para el 24 del mismo mes desde las 19:30 horas. El ganador, clasificará automáticamente a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se asegura su participación en torneos internacionales.

Sensible baja de Sporting Cristal

El brasileño Gabriel Santana quedaría fuera del partido ante 2 de Mayo y sería la oportunidad ideal para apostar por otras figuras del elenco celeste. El entrenador, Autuori, tendrá que decidir cuál es el once que presenta para afrontar este importante cotejo.