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Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Es un..."

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Alianza Lima previo al partido amistoso que disputarán en Matute.

Luis Blancas
Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, dio fuerte calificativo a Alianza Lima
Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, dio fuerte calificativo a Alianza Lima | Composición: Libero
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Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Cali el domingo 12 de julio en un duelo amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Previo a este encuentro, Rafael Dudamel, técnico del cuadro colombiano, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo al club blanquiazul.

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali en un amistoso internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Cali podrá verse en señal abierta: canal confirmado del amistoso

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, dio fuerte calificativo a Alianza Lima

Dudamel llegó a Lima para dirigir a Deportivo Cali frente a Alianza Lima en Matute y, en medio de su arribo, la prensa lo rodeó para preguntarle sobre diversos temas vinculados con el importante amistoso internacional que jugarán ambos clubes.

Asimismo, el técnico venezolano fue consultado sobre sus impresiones acerca del club blanquiazul antes del partido que se disputará el domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Cali, dejó en claro que Alianza Lima es una gran escuadra que tiene buenos futbolistas dentro de su plantilla por lo que enfrentarlos será de gran ayuda para su equipo previo al inicio de la liga colombiana.

"Alianza Lima es un gran equipo, muy físico, tácticamente muy bien trabajado, de muy buenos argumentos, de mucha experiencia por eso estoy seguro que será de gran valor el amistoso", empezó diciendo.

"Jugar contra Alianza Lima para nosotros va a ser una buena experiencia para nuestro equipo que está en conformación, en crecimiento. Va a ser una medida importante que nosotros estamos a 15 días de comenzar nuestra liga y saber en qué punto estamos", concluyó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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