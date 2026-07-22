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Nicolás Díaz dejó contundente mensaje tras fichar por Alianza Lima: "Llego a..."
El defensor chileno Nicolás Díaz habló por primera vez tras fichar por Alianza Lima y reveló sus objetivos con el club íntimo.
Alianza Lima presentó oficialmente a Nicolás Díaz como su nuevo fichaje para el Torneo Clausura 2026. El futbolista chileno llegó a Matute para reforzar la línea defensiva en el esquema de Pablo Guede y dio sus primeras declaraciones como jugador del cuadro blanquiazul. Su mensaje llenó de ilusión a los hinchas, quienes sueñan con ganar el título nacional sin la necesidad de disputar playoffs.
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Nicolás Díaz dejó contundente mensaje tras firmar por Alianza Lima
En entrevista para AlianzaPlay, el flamante refuerzo victoriano se presentó oficialmente ante la hinchada y dio detalles de sus cualidades futbolísticas; asimismo, expresó su emoción por afrontar este nuevo reto de defender los colores de uno de los equipos más grandes del Perú.
“Soy Nicolás Díaz y este 2026 llego a La Victoria. La verdad que es un desafío muy grande en mi carrera, llegar a un equipo tan grande como es Alianza Lima, es el más grande del Perú y muy importante a nivel de Sudamérica. Soy un jugador muy aguerrido que le gusta entregar todo dentro del campo y que también le gusta mucho jugar al fútbol. Me gusta mucho vincularme en la salida del equipo y eso creo que es lo que le llama mucho la atención a Pablo (Guede) de mí”, señaló.
Nicolás Díaz fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima
¿Cuándo debutará Nicolás Díaz con Alianza Lima?
Se sabe que Díaz, de 27 años, viene de afrontar partidos de la Liga MX con su anterior club, Xolos de Tijuana. Es en ese sentido, el periodista José Varela indicó que en Matute ven con buenos ojos la posibilidad de incluirlo en la lista de convocados para el próximo partido del club ante Comerciantes Unidos por la fecha dos del Torneo Clausura.
De esta forma, Díaz podría meterse en la lista de viajeros a Cutervo y podría tener minutos en el duelo que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.
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