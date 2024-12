Comizzo explota tras empate de Universitario: "No soy llorón si me faltan jugadores"

¡No se guardó nada! El entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo , declaró tras el termino del encuentro que sostuvo su equipo ante Alianza Atlético de Sullana , y afirmó que, a pesar de no haber contado con algunos futbolistas de su plantel, "él no llora".

"Yo no lloró si me faltan jugadores para jugar determinados partidos, no soy llorón. Yo le tengo el mismo respeto y para mí están todos a la misma altura los jugadores que afrontaron el partido de hoy que los que faltan. Para mí son tan titulares como tan suplentes cualquiera de ellos", indicó.