Universitario: Ángel Comizzo pidió perdón a los hinchas tras perder ante Alianza

Universitario dio por terminado el contrato con Ángel David Comizzo tras derrota ante Alianza Lima ; sin embargo, el técnico reveló que la decisión ya estaba tomada desde el sábado y claramente era su último partido el clásico. Tras anunciar su salida, el técnico argentino pidió perdón a los hinchas merengues por no haber podido ganar el clásico.

"El día domingo la administración tomó la decisión de sacarme del equipo, por eso dirigí el partido. Hicimos todo el esfuerzo para concentrarnos en el juego, tratamos de transmitirlo a los jugadores, pero ya sabía que no iba a ser entrenador del equipo", declaró el exestratega 'Crema' en diálogo con 'RPP Noticias'.

Comunicado de Universitario anunciando la salida de Comizzo

A continuación, el director técnico argentino tuvo palabras de agradecimiento para sus pupilos del primer equipo, a quienes ha dirigido desde julio de 2020: "Yo estoy muy agradecido con los jugadores, me voy triste porque no hemos podido lograr algo que en el Torneo Apertura y el año pasado logramos, campeonar y llegar a la final."

Ángel Comizzo se despidió de los hinchas de Universitario

"Me voy con la tristeza (….), tengo una relación grande con mis jugadores. Esto no es por el resultado. Así hubiésemos ganado 5-0, la decisión estaba tomada. Quería llevarme una alegría pero lamentablemente no fue así", puntualizó Comizzo, campeón nacional con la 'U' en 2013, en su primera temporada como entrenador del 'El Cuadro Estudiantil'.