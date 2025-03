La irónica respuesta de Carlos Desio a Gorosito tras sus declaraciones: "Yo tampoco comí"

"Rabia e impotencia. Es muy difícil construir prestigio y muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue un poco más parejo, pero es normal. Salimos a las 5 de la mañana, sin desayuno, sin comer . No es profesional. Lo que pasa es que después con un punto entras a una Copa o sales campeón, pero no hay que regalar más. Esta vez se regaló y mucho, y no le quito mérito a ADT que nos superó en el segundo tiempo", mencionó 'Pipo' a los medios de comunicación.

" ¿Él declaró que no habían podido comer? Qué se yo, no puedo decirte nada. Creo que son excusas, que querés que te diga, yo no pongo excusas. Fui, jugué contra Sport Huancayo, perdimos el clásico por primera vez, puse la cara. Esto es fútbol, a veces para un lado, a veces para el otro. Yo hoy tampoco comí . Es algo que no lo comparto, pero esas cosas desdibujan lo que nosotros buscamos, que se hable del juego y nosotros fuimos superiores totalmente, mostrándose en la cancha y en el resultado", señaló entre risas el entrenador de ADT.

"A mí lo que no me gusta es que sea para algunos y para otros no porque lo sufrimos. Con Cienciano, a ellos les dieron días de descanso y nosotoros tuvimos que viajar seis horas y media a Huánuco y volver. Me parece que no está bien. Yo priorizo la Libertadores, pero si paraban a Alianza, tenían que parar a la 'U' y a Cristal. Eso me parece correcto y no que paren a algunos y a otros no", agregó.