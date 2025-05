Raúl Ruidíaz dejó su fría respuesta pese a marcar gol para Atlético Grau: "Me voy con bronca"

Gracias al gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau empató y Melgar no pudo cerrar la jornada como líder absoluto del Torneo Apertura 2025, sin embargo, el delantero no se encuentra satisfecho pues su ambición fue ganar el compromiso y dar tres puntos claves al equipo de Ángel Comizzo.

La 'Pulga' se lució con un golazo vía penal para Grau en los últimos minutos del duelo jugado en Arequipa, rescatando un punto de oro, aunque para el atacante no es un resultado que esperó, sobre todo por la ubicación de su club en la tabla de posiciones de la Liga 1.

"Fue un partido muy difícil, aquí (altura de Arequipa) es mucho más, empatamos pero vinimos a conseguir el triunfo, me voy con la bronca de no conseguir los tres puntos. Un punto vale pero hay bronca", inició Raúl Ruidíaz ante la consulta de L1 MAX.

Además, el exjugador de Seattle Sounders se refirió por su desempeño en Atlético Grau tras no poder jugar el certamen internacional: "No pude jugar la Copa Sudamericana porque firmé tarde. Hoy me encuentro bien físicamente, semana a semana trabajo mucho, hoy me sentí cómodo, la idea es ayudar al equipo".

Además Raúl Ruidíaz hizo mea culpa sobre el presente de Atlético Grau, que suma siete fechas consecutivas sin poder ganar en la Liga 1, en donde se encuentra en el puesto 14° con 12 puntos.

"Nos falta ocasiones de gol y concretarlas, creo que si nos ponemos con el marcador arriba se no va a hacer más fácil. Pero ya está, lo bueno es que no perdimos pero hay errores por corregir, Hay que seguir por este camino y espero que de local consigamos los tres puntos", sentenció.