Silvio Valencia indicó que el Universitario vs. Cristal se jugaría sin público: "Me dijeron"

Este jueves 22 de mayo, Universitario recibirá en el Monumental a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este partido es clave para ambos equipos en su disputa por el título. Silvio Valencia contó que el 'Clásico' se realizaría sin público.

En el programa En Caliente, que se emite por el canal de YouTube Con Señal TV, Silvio Valencia contó que por los incidentes entre los hinchas de Universitario y jugadores, tras perder contra Alianza Atlético en el Monumental, podrían sancionar a la 'U' con jugar sin público el clásico ante Sporting Cristal.

Agregó que esa información es extraoficial, a falta de confirmar. El comunicador explicó que todo podría cambiar, pero fue algo que le contaron gente muy cercana a la Federación Peruana de Fútbol.

"Ojo, sin confirmar. A mí me han comentado que el partido Sporting Cristal vs. Universitario se jugaría sin público, ojo sin confirmar. Saldría una sanción por el tema de que hicieron los hinchas. Extraoficial, pueden cambiar. Eso me dijeron hace un par días gente muy allegada a la Federación. Sin confirmar", contó Valencia.

Es preciso señalar que las declaraciones de Aldo Olcese las dijo en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por el doctor Luis Cotillo, Silvio Valencia, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.

¿Quién transmitirá el Universitario vs. Sporting Cristal?

El partidazo entre Universitario contra Sporting Cristal será transmitido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV. Además, vía streaming, el clásico los encontrarás en Movistar Play.