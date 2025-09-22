Arquero de Comerciantes dio fuerte opinión sobre Alianza Lima tras goleada: "Ellos fueron..."

Alianza Lima volvió a la victoria tras imponerse de forma categórica ante Comerciantes Unidos por 4-0 en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules lograron tener un gran desempeño y siguen en la pelea por el título. Al finalizar el encuentro, Álvaro Villete, portero del elenco de Cutervo, no dudó en lanzar una contundente frase sobre los 'íntimos'.

Y es que, Comerciantes Unidos tenía la obligación de poder dar el golpe en Matute y poder quedarse con los tres puntos, para así poder escapar de la zona baja de la tabla acumulada. No obstante, su desempeño dejó mucho que desear y terminaron sufriendo una dura goleada.

¿Qué dijo Álvaro Villete sobre Alianza Lima?

Una vez finalizado el partido, Álvaro Villete fue uno de los pocos jugadores que dio declaraciones a la prensa, mostrándose visiblemente afectado por haber recibido cuatro goles en el encuentro.

Al ser consultado sobre su análisis del compromiso, el guardameta fue enfático al reconocer que cometieron varios errores dentro del campo. Además, señaló que el estado de la cancha les jugó en contra, ya que están acostumbrados a jugar en césped sintético. Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando opinó sobre Alianza Lima, a quienes dio un contundente calificativo.

Video: GOLPERÚ

“Generamos algunas ocasiones, creo que no estábamos sufriendo tanto en el primer tiempo. Todo lo contrario en el segundo, donde Alianza fue superior. Ellos ingresaron a jugadores que son titulares. Es complicado en una cancha que nos dificultó mucho; venimos acostumbrados a un campo sintético. La jerarquía de Alianza Lima se notó en el segundo tiempo”, expresó.

“Siendo honestos, Alianza nos superó en la segunda mitad. Cedimos mucho espacio e intentamos ordenarnos con cuatro jugadores en el medio, pero ellos fueron inteligentes, encontraron espacios y fueron efectivos”, agregó.

Comerciantes Unidos se complica con el descenso en la Liga 1

La derrota ante Alianza Lima conllevó a que el cuadro de Comerciantes Unidos se queden con 22 unidades en la tabla acumulada, desperdiciando la oportunidad de poder distanciarse de la zona de descenso. Actualmente marcha en el decimo sexto lugar a solo un punto de la zona roja.

Por ello, Álvaro Villete remarcó que, si bien la derrota es dolorosa, deben reponerse para afrontar sus próximos desafíos: "Hoy no era nuestro partido. Uno quiere venir y hacer un buen partido, pero nosotros estamos pensando en la otra tabla (acumulada), en que tenemos que hacernos fuertes en casa. Duele perder, pero corregiremos y saldremos adelante".