¿Y el Monumental? Ruidíaz sorprendió al elegir al "mejor estadio del Perú" tras jugar con Alianza

En más de una oportunidad, Raúl Ruidíaz aseguró que se encuentra concentrado en su presente con Atlético Grau y que Universitario de Deportes pasó a otro plano en su vida, incluso se evidenció incomodo al ser consultado por su hinchaje 'merengue'. Hoy, nuevamente se muestra distanciado de Ate al mencionar que otro recinto deportivo será el mejor estadio del país.

Tras el partido ante Alianza Lima, el delantero de 35 años encendió una vez más el debate con la afición de la 'U' al revelar que el proyecto del estadio Miguel Grau lo volverá el mejor de Perú, dejando de lado la casa de Universitario y el resto de clubes de la Liga 1. ¿De que se trata su elección?

El Gobierno Regional de Piura tiene dentro de sus proyectos derrumbar parte de su recinto ubicado en Castilla y remodelarlo para tener una estructura más moderna y con mayor capacidad de asistentes, lo cual entusiasmó a Raúl Ruidíaz y se mostró ilusionado de ser parte del plan de la institución.

"¿Así va a ser?", consultó la 'Pulga' y al recibir la propuesta positiva manifestó que "Piura y Atlético Grau se merecían un estadio de este nivel, el mejor estadio del Perú. Y estoy muy orgullo de ser parte de este proyecto", enfatizó mientras veía en video el nuevo diseño.

Pero no fue el único, además Ángel Comizzo, DT de Grau añadió que es un acierto tanto para la institución deportiva como para la ciudad norteña: "Va a beneficiar a toso el deporte piurano, es una obra que se necesitaba, es algo maravilloso y el hincha de Atlético Grau va a sentirse en su casa, vamos a tener un lugar donde habrá sentido de pertenencia, es maravilloso para la ciudad y el club".

Pero no es la primera vez que Raúl Ruidíaz marca distancia con la 'U', pues hace poco contó que no está interesado en su presente como puntero del Torneo Clausura: "Sé que la 'U' está puntero, pero no ando pensando en lo que pase arriba, sino en Atlético Grau, solo en eso. Nosotros estamos en una situación en la que necesitamos ganar. La verdad, no tengo cabeza para pensar en otras cosas", sostuvo a L1 MAX.