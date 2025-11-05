Destacado jugador que pasó por Newells firmó con Melgar por todo el 2026: "Nos alegra anunciar"

Para Melgar la temporada 2025 terminó (les toca descansar la penúltima y última fecha del Torneo Clausura). Sin opciones para pelear por la clasificación a la Copa Libertadores, los hinchas exigen al conjunto arequipeño reforzar el plantel para lograr el título nacional.

El primer paso que decidió realizar el conjunto arequipeño es renovar la base. Mediante sus redes sociales informaron que Horacio Orzán seguirá defendiendo la camiseta de Melgar por todo el 2026.

"Nos alegra anunciar que nuestro rojinegro, Horacio Orzán, ha renovado su vínculo con el Dominó y seguirá dejando el alma por nuestros colores durante la temporada 2026", expresó el club en sus redes sociales.

Horacio Orzán seguirá jugando en Melgar

Orzán es un jugador muy importante para Juan Reynaso. Es el líder del equipo y cada vez que le toca ingresar a la cancha, es un 'todo camino', cubriendo sectores defensivos.

La trayectoria de Horacio Orzán

Horacio Orzán es un jugador de 37 años que ocupa la posición de pívote. Inició su carrera en Deportivo Comercio de Argentina, luego pasó a Juventud de Uruguay, de ahí volvió al fútbol argentino para jugar en Sarmiento.

En el 2012 dejó Sarmiento para defender la camiseta de Newell's, de ahí militó en Tigre de Argentina. En el 2016 dio el saltó a la Universidad Católica de Ecuador, también jugó en Mushuc Runa