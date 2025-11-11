- Hoy:
Cusco FC le puso astronómico precio al pase de Luis Ramos para su venta: "Vale..."
Luis Ramos la viene rompiendo en América de Cali, club que quiere comprarlo. Por ello, Cusco FC le puso un astronómico precio al pase del delantero peruano.
Este 2025 ha sido una temporada de consolidación para Luis Ramos, quien en su primer año en el extranjero, viene destacando con camiseta de América de Cali, anotando goles importantes y ganándose un lugar en el once titular del cuadro 'Escarlata'. Sin embargo, su carta pase pertenece aún a Cusco FC.
Por ese motivo, el club colombiano ha tomado la decisión de adquirir al delantero peruano con miras al 2026. Esto ya es de conocimiento para el conjunto imperial, quien ya le ha dado un precio al jugador, el cual se ha revelado en las últimas horas y sorprenderá a todos por lo alto que es. A continuación, conoce todos los detalles.
El astronómico precio que le puso Cusco FC a Luis Ramos
A causa de sus buenas actuaciones en el fútbol cafetero, la dirigencia de los 'Guerreros Dorados' no dudaron ni un instante y le pusieron el astronómico precio de 1 millón 500 mil dólares a Luis Ramos, siendo este el monto que deberá pagar el equipo que lo quiera tener en sus filas. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta en la más reciente emisión de 'Hablemos de Max'.
Video: L1 MAX
América de Cali tiene fecha límite para comprar el pase de Luis Ramos a Cusco FC
Ante las recientes declaraciones del máximo accionista de América de Cali sobre comprar a Ramos Leiva, el citado comunicador dio a conocer que los 'Diablos Rojos' tiene como fecha límite hasta el próximo 25 de noviembre para adquirir el transfer del ariete nacido en Trujillo en forma prioritaria.
"América de Cali ayer, en la palabra de su presidente, ha dicho que quiere comprar el pase. pero hay que señalar de que lo viene repitiendo y no lo ejecuta todavía. La fecha límite para ejecutar la compra del pase de prioridad que tienen con Cusco FC es el 25 de este mes. Un millón y medio vale el pase de Ramos", señaló en el programa de L1 MAX.
América de Cali tiene hasta el 25 de noviembre para comprar a Luis Ramos como prioridad a Cusco FC. Foto: América de Cali
Otros equipos también están interesados en Luis Ramos
Es preciso señalar que América de Cali no es el único interesado en el fichaje de Luis Ramos. Además, un club de México, otro de Colombia y algunos más de Perú lo quieren tener en sus filas y podrían concretar las negociaciones a partir del 26 de noviembre con Cusco FC.
