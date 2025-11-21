- Hoy:
DT de la selección de Perú y ex Universitario a un paso de ser el flamante fichaje de club de Liga 1
¿Manuel Barreto? Entrenador que tuvo paso por Universitario de Deportes y que ahora dirige a la selección peruana, es la principal opción de un club campeón que disputará la Liga 1 en el 2026.
El mercado de fichajes de la Liga 1 está en constante movimiento, por lo que ahora el equipo recién ascendido, FC Cajamarca, busca dar el golpe sobre la mesa y llevarse al técnico que actualmente dirige a la selección peruana y que tuvo paso por Universitario de Deportes: Estamos hablando de Carlos Silvestri.
Extécnico de Universitario y actual DT de la selección peruana es la principal opción de club campeón en la Liga 1
Según informó el periodista deportivo Ernesto Jerónimo Macedo León, el actual técnico de la Sub-20 de la selección de Perú, Silvestri, está a un paso de ser el flamante fichaje del FC Cajamarca. "Carlos Silvestri es la opción principal para dirigir a FC Cajamarca en la Primera División del 2026", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Carlos Silvestri es la principal opción para ser técnico de FC Cajamarca.
Cabe informar que el equipo cajamarquino ascendió recientemente a la primera división del fútbol peruano tras lograr el campeonato de la Liga 2 en la temporada 2025 al derrotar a Deportivo Moquegua.
De esta forma, FC Cajamarca está en búsqueda de armar un equipo que luche por el campeonato de la Liga 1 la próxima temporada, y uno de sus grandes cambios sería en la dirección técnica que actualmente ocupa Juan Carlos Mapica.
El punto a favor de Carlos Silvestri para ser considerado como una de las principales opciones por FC Cajamarca es que anteriormente ya ha sido campeón del fútbol peruano al dirigir a Comerciantes Unidos y Academia Deportiva Cantolao en la Liga 2.
Por último, su amplia experiencia a nivel de la selección peruana, dirigiendo a la Sub-17, Sub-18 y Sub-20, lo posiciona como un técnico con mucha experiencia. Además, ha dirigido a Deportivo Municipal, las divisiones menores de Universitario y el equipo principal, Deportivo Coopsol, Cantolao y Comerciantes.
