Silenció a Universitario en el Monumental y hoy se queda sin club para el 2026: "En la memoria"

El mercado de pases en el fútbol peruano sigue dando muchas sorpresas para los aficionados. En esta ocasión, Alianza Atlético, club que logró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, comunicó oficialmente que su DT Gerardo Ameli no seguirá al mando del plantel. Un golpe duro para los hinchas que contaban con su estadía para dicho certamen Conmebol.

A través de las redes sociales del 'Vendaval', se reveló que el estratega argentino de 55 años no continuará su gestión en busca de seguir consiguiendo buenos resultados en la Liga 1. Ahora, el gran reto de los altos mandos es buscar un reemplazo idóneo que pueda manejar el equipo en ambos torneos que afrontará el 2026.

"Alianza Atlético informa a la opinión pública que el profesor Gerardo Ameli y nuestra institución han acordado dar por finalizado su vínculo contractual. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento […] Su labor no solo se reflejó en el rendimiento deportivo, sino también en los valores, la unión y los momentos que quedarán en la memoria de todos los que formamos parte del Vendaval", se lee en el comunicado del cuadro de Sullana.

Gerardo Ameli no va más como director técnico en Alianza Atlético.

Gerardo Ameli celebró ante Universitario en el Estadio Monumental

El estratega de Alianza Atlético fue uno de los pocos que logró dar el batacazo y derrotar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. De hecho, en el Torneo Apertura 2025 superó por la mínima diferencia a los cremas con el gol de Olmedo. Un momento de tensión para los cremas que se mantenían en la lucha por lograr el primer certamen de la Liga 1.

"Somos un equipo solidario, aguerrido y un equipo que viene intentar un partido en un escenario muy complicado. Nuestro equipo vino, con mucha humildad, a buscar lo que queríamos y lo conseguimos", fueron las palabras de Gerardo Ameli tras vencer a Universitario en mayo del 2025.