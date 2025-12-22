Histórico club de la Liga 1 quiere 'atrasar' a FC Cajamarca con el fichaje de Hernán Barcos

La Liga 1 2025 llegó a su fin y los diferentes clubes luchan por lograr todos los objetivos en la temporada 2026 con importantes elementos en el campo. En ese contexto, el nombre de Hernán Barcos captó la atención de los hinchas al aparecer en la órbita de algunos equipos del balompié nacional.

Y es que luego que el ‘Pirata’ dejó de pertenecer a Alianza Lima tras cinco temporadas, cuadro como FC Cajamarca quieren contar con él en su plantel. Sin embargo, se conoció recientemente que otra escuadra no se rinde y va por el fichaje del experimentado delantero argentino para que sea su flamante refuerzo.

Hernán Barcos genera expectativa en los hinchas

“Sport Boys no se rinde por Hernán Barcos”, reveló el periodista Marcello Merizalde en su cuenta de X. De esta manera, el exatacante blanquiazul sigue siendo una de las principales opciones como refuerzo de diferentes clubes del campeonato peruano que quieren asegurar los goles.

Hernán Barcos interesa a Sport Boys

Cabe recordar que la temporada 2025 de Alianza Lima estuvo llena de emociones para sus hinchas, con buenos y malos momentos. Una de las que más causó revuelo fue la repentina salida del ‘Pirata’, pese a que el propio jugador manifestó su deseo de continuar luchando por los objetivos. ¿Dónde jugará finalmente?

Hernán Barcos: Clubes donde jugó