Alianza Lima no lo tuvo en sus planes y ahora remece el mercado firmando por club campeón peruano

Uno de los equipos que ha tomado medidas radicales en cuanto a su plantel 2026 es Alianza Lima. El equipo que ahora dirige Pablo Guede tiene la firme obligación de ser campeón en la Liga 1, por lo que se ha desprendido de ciertos jugadores que no iban a estar en los planes del proyecto deportivo. Justamente, un futbolista fue uno de los afectados, y ahora ha sido anunciado en club campeón peruano.

Nos referimos a Sebastián Amasifuén, quien se formó en Alianza Lima desde la temporada 2022. Sin embargo, para el 2025 fue cedido a Alianza Atlético, en busca de que tenga más oportunidades en Primera División. Pese a haber la posibilidad de extender su contrato, el cuadro blanquiazul desistió de sostener a su 'Potrillo', por lo que ahora será parte del 'Vendaval' para el 2026.

Sebastián Amasifuén jugó en Alianza Lima.

A través de las redes sociales, Alianza Atlético hizo oficial la continuidad de Sebastián Amasifuén para la temporada 2026. De esta manera, el portero de 21 años seguirá vinculado a la institución de Sullana en busca de ganar un puesto en el arco del primer equipo y ser figura para crecimiento de su carrera profesional.

"Nuestro portero continuará defendiendo el arco del Vendaval. Con 21 años, vivirá su tercera temporada en casa, creciendo, aprendiendo y respondiendo cada vez que el equipo lo necesita. ¡Seguimos juntos, Sebastián!", informó el club de Sullana para alegría de sus aficionados.

Sebastián Amasifuén seguirá en Alianza Atlético tras pasado en Alianza Lima.

Durante toda la temporada 2025 que fue cedido a Alianza Atlético, el joven portero no logró sumar minutos en la Liga 1. Sin embargo, espera que este 2026 tenga mayor protagonismo en vista a que el cuadro del 'Vendaval' afrontará dos torneos en simultáneo como es la Copa Sudamericana.

Valor de mercado de Sebastián Amasifuén

Según el portal "Transfermarkt", Sebastián Amasifuén tiene un valor de mercado de 75 mil euros a sus 21 años de edad. Es el mejor registro en lo que va de la carrera profesional del portero peruano, por lo que espera tener el debut en Primera División y seguir elevando la cifra.