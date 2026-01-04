- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Real Betis
- Manchester City vs Chelsea
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima no lo tuvo en sus planes y ahora remece el mercado firmando por club campeón peruano
Alianza Lima no lo tomó en cuenta para su primer equipo y ahora este futbolista decide estampar su rúbrica con club campeón para pelear el 2026.
Uno de los equipos que ha tomado medidas radicales en cuanto a su plantel 2026 es Alianza Lima. El equipo que ahora dirige Pablo Guede tiene la firme obligación de ser campeón en la Liga 1, por lo que se ha desprendido de ciertos jugadores que no iban a estar en los planes del proyecto deportivo. Justamente, un futbolista fue uno de los afectados, y ahora ha sido anunciado en club campeón peruano.
PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confirma si fichará de última hora a Luis Advíncula: "Quiero…"
Nos referimos a Sebastián Amasifuén, quien se formó en Alianza Lima desde la temporada 2022. Sin embargo, para el 2025 fue cedido a Alianza Atlético, en busca de que tenga más oportunidades en Primera División. Pese a haber la posibilidad de extender su contrato, el cuadro blanquiazul desistió de sostener a su 'Potrillo', por lo que ahora será parte del 'Vendaval' para el 2026.
Sebastián Amasifuén jugó en Alianza Lima.
A través de las redes sociales, Alianza Atlético hizo oficial la continuidad de Sebastián Amasifuén para la temporada 2026. De esta manera, el portero de 21 años seguirá vinculado a la institución de Sullana en busca de ganar un puesto en el arco del primer equipo y ser figura para crecimiento de su carrera profesional.
"Nuestro portero continuará defendiendo el arco del Vendaval. Con 21 años, vivirá su tercera temporada en casa, creciendo, aprendiendo y respondiendo cada vez que el equipo lo necesita. ¡Seguimos juntos, Sebastián!", informó el club de Sullana para alegría de sus aficionados.
Sebastián Amasifuén seguirá en Alianza Atlético tras pasado en Alianza Lima.
Durante toda la temporada 2025 que fue cedido a Alianza Atlético, el joven portero no logró sumar minutos en la Liga 1. Sin embargo, espera que este 2026 tenga mayor protagonismo en vista a que el cuadro del 'Vendaval' afrontará dos torneos en simultáneo como es la Copa Sudamericana.
Valor de mercado de Sebastián Amasifuén
Según el portal "Transfermarkt", Sebastián Amasifuén tiene un valor de mercado de 75 mil euros a sus 21 años de edad. Es el mejor registro en lo que va de la carrera profesional del portero peruano, por lo que espera tener el debut en Primera División y seguir elevando la cifra.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90