¿El clásico Melgar vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026 será televisado por L1 MAX?

L1 MAX ha sido duramente criticado tras no haber transmitido el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, debido a que 1190 Sports mantiene deudas pendientes con diversos clubes. Sin embargo, este no sería el único encuentro afectado, ya que recientemente se informó que el 'Clásico del Sur' entre Melgar vs Cienciano por la primera fecha de la Liga 1 también corre el riesgo de no ser transmitido. ¿Qué pasó?

Melgar impidió el ingreso de las cámaras de 1190 Sports

Recientemente, el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa impactó al revelar que la directiva de Melgar ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para la transmisión del 'Clásico del Sur'. Esto se debe a que la empresa dueña de los derechos de la Liga 1 mantiene deudas pendientes con el club.

Melgar no permitió el ingreso de las cámaras de 1190 Sports.

"Melgar ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para su partido ante Cienciano hasta que se pague la deuda del 2023 o entreguen un documento que acredite por escrito el pago y del bono de infraestructura que no le ha sido abonado al cuadro rojinegro", mencionó el citado comunicador.

Como se logra ver en las imágenes compartidas por Hinojosa, el transporte de la empresa ha tenido que quedarse en los exteriores del Estadio Monumental de la UNSA. Cabe señalar que, en los últimos meses, Melgar ha reclamado públicamente la falta de pagos por parte de la empresa desde hace varios años.

Partido Melgar vs Cienciano sí se transmitirá por L1 MAX

Minutos después, el mismo Daniel Rodríguez reveló que la FPF hizo llegar un documento donde se acreditaba el pago de la deuda de 1190 Sports, así como el pago del bono de infraestructura por un valor de 500 mil dólares. Por lo que, luego de varios minutos el transporte de los equipos de transmisión pudieron ingresar al estadio.

Cámaras de L1 MAX ingresaron luego de varios minutos al Estadio Monumetal de la UNSA. Fotos: Feiven Red

De igual manera, Fernando Cerva, productor de L1 MAX, confirmó que primer 'Clásico del Sur' del 2026, entre Melgar vs Cienciano. contará con la transmisión oficial, la misma que dará inicio desde las 5:30 p.m. (hora peruana).

1190 Sports se pronunció sobre la situación de Melgar

El director de asuntos internos de 1190 Sports, Julio Peña, se pronunció en el programa 'L1 Radio' y recalcó que primer buscarán solucionar los inconvenientes colectivos de la empresa y luego ello lo harán con cada club del torneo, siendo Melgar uno de ellos.

"Apenas cerremos el tema colectivo, iremos sobre los temas individuales. Melgar es específicamente el club con el que tenemos que sentarnos a conversar", mencionó el directivo.