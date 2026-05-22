Jugadores de FC Cajamarca denuncian a directivos por extorsión, revela periodista: "Formalizada"

Los futbolistas de FC Cajamarca atraviesan una delicada situación. En la recta final del Torneo Apertura, Arley Rodríguez reveló que varios de sus compañeros, incluido él, habían recibido amenazas y mensajes de extorsión de sujetos presuntamente enviados por la directiva del cuadro cajamarquino. Tras ello, el club decidió emitir un comunicado en el que rechazó estas declaraciones y exhortó al colombiano a rectificarse o, de lo contrario, iniciarían un proceso legal en su contra.

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En este contexto, la periodista Carolina Salvatore reveló que, además de Arley Rodríguez, hay otros dos futbolistas que se consideran despedidos porque no han recibido su sueldo en tres meses. Asimismo, indicó que varios de ellos esperan el término del Torneo Apertura para declarar y que han formalizado una denuncia contra los directivos de FC Cajamarca.

“Quiero comentar un poco la información que tengo, que me parece que es importante de cara a lo que puede pasar en el Torneo Clausura. Tanto Almirón como Lavandeira se han dado por despedidos; esto es lo que dice la FIFA a partir de los tres meses de no pago, tú puedes considerarte ya despedido de la institución”, empezó declarando la comunicadora en 'Estudio Fútbol'.

Luego, Salvatore añadió que ambos futbolistas podrían pedir la indemnización por todos los años que firmaron contrato: “Por lo que entiendo, y esto quedará en potestad de ambos jugadores, lo que se puede hacer es una denuncia, ya sea ante un tribunal ordinario o ante tribunales deportivos, para que se pague, no solamente la deuda, sino que entiendo que son contratos que duran un año y medio hasta dos años, por lo que queda un gran plazo por cumplir”.

Tras ello, la comunicadora señaló que la denuncia por este caso ya está formalizada: “Sé, y esto de fuentes oficiales, que cuando termine el Apertura van a salir a hablar muchos más jugadores. Entiendo que la denuncia está formalizada, o sea, hay una denuncia formal sobre esto”.

Respecto a las declaraciones de Arley Rodríguez, la periodista contó que varios jugadores sufrieron episodios más graves e incluso se acercaron a la ronda campesina para pedir ayuda y protección: “Me ampliaron un poco más la declaración de Arley; me dijeron que el susto fue muy fuerte por parte de los jugadores. Ellos se acercaron a la ronda de campesinos a pedirles ayuda porque tenían conocimiento de que había sicarios, por así decirlo, dentro de lo que era Cajamarca”.

Finalmente, reveló que también existe una denuncia contra los directivos por este caso: “Eran imágenes de armas, imágenes de seguimiento a sus hijos y en base a toda esta información, entiendo que está hecha la denuncia”.