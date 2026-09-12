Jean Ferrari dejó inesperado mensaje previo al clásico entre Alianza Lima vs Universitario: "Seguimos"

A poco de un nuevo clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, una publicación de Jean Ferrari generó atención entre los aficionados del fútbol peruano. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) compartió un mensaje en sus redes sociales que, por el contexto y la cercanía del esperado encuentro, captó la atención de aficionados cremas y blanquiazules.

¿Qué dijo Jean Ferrari antes del clásico entre Alianza Lima vs Universitario?

Ferrari aprovechó la fecha para dedicar unas palabras a Manuel Barreto, reconocido profesional del fútbol peruano, y destacar su trayectoria tanto dentro como fuera de las canchas. En su mensaje, resaltó los logros de Barreto como futbolista y director deportivo. La publicación incluyó una referencia al título obtenido en 1998 y al bicampeonato conseguido durante su etapa como integrante de la gestión deportiva de Universitario.

"Feliz día para Manuel Barreto, una gran persona y extraordinario profesional que logró el título del 98 como futbolista y el bicampeonato como director deportivo, hoy en la FPF seguimos avanzando", escribió Ferrari.

Jean Ferrari y su mensaje en redes sociales.

La frase "seguimos avanzando" fue uno de los elementos que más llamó la atención del mensaje, especialmente en un contexto marcado por la expectativa que genera el clásico entre Alianza Lima y Universitario. No obstante, el sentido de la publicación estaba vinculado al reconocimiento personal y profesional hacia Barreto.

La relación del mensaje con el clásico Alianza Lima vs Universitario

El clásico del fútbol peruano concentra la atención de los hinchas y suele generar múltiples reacciones en redes sociales durante sus horas previas. Por ello, cualquier publicación de una figura vinculada al fútbol nacional puede despertar interpretaciones, especialmente cuando incluye frases que podrían asociarse al momento deportivo.

En este caso, Jean Ferrari no hizo una referencia directa al resultado, a los jugadores, a una estrategia ni a algún aspecto específico del partido entre Alianza Lima y Universitario. Su publicación tuvo como objetivo saludar a Manuel Barreto y reconocer su aporte al fútbol peruano.

¿Quién es Manuel Barreto y por qué lo saludó Ferrari?

Manuel Barreto cuenta con una trayectoria ligada al fútbol peruano, tanto en su etapa como jugador como en funciones de gestión deportiva. Ferrari destacó precisamente esa faceta, recordando sus éxitos de 1998 y el bicampeonato alcanzado como director deportivo.

El mensaje también refleja la continuidad de Barreto dentro del entorno de la FPF, institución en la que actualmente desarrolla funciones. Así, aunque la publicación apareció en la previa de uno de los partidos más importantes del calendario nacional, su contenido estuvo centrado en una felicitación y en el reconocimiento a una figura del fútbol peruano.