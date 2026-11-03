¡Solo un cupo y tres equipos en peligro! Así está la lucha por no descender en la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 está en su recta final y la pelea por el descenso entra en una etapa emocionante. Con UTC como el primer descendido, aún tres equipos están en riesgo de seguir sus pasos: FC Cajamarca, Deportivo Moquegua y ADT de Tarma. A falta de 2 jornadas, te contamos los posibles escenarios para esta agónica definición, que definirá al último equipo que no seguirá compitiendo en la élite del balompié nacional para el 2027.

Las fechas 15 y 16 del Torneo Clausura jornada serán decisivas, con tres equipos peleando por un solo cupo para mantenerse en primera división, en un cierre lleno de nervios, emociones y cálculos hasta el último minuto.

ADT y Deportivo Moquegua con ventaja en la pelea

ADT, con 34 puntos y una diferencia de goles de -12, parte con una ventaja importante en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo, no puede confiarse. El equipo dirigido por Víctor Rivera logró vencer a Deportivo Moquegua y tomó ventaja en la tabla de posiciones. Además, tiene pendiente su partido ante Comerciantes Unidos por la fecha 15 y, de ganarlo, habrá asegurado su permanencia en la máxima categoría.

Por su parte, CD Moquegua, con 29 puntos y una diferencia de goles de -21, también tiene posibilidades de asegurar su permanencia, aunque para ello deberá vencer a Universitario en la fecha 16. De conseguirlo, quedará muy cerca de mantenerse en la Liga 1 2027. Sin embargo, deberá estar atento a los resultados que consiga FC Cajamarca, su competidor directo.

Deportivo Moquegua y ADT tiene grandes opciones de salvar la categoría

FC Cajamarca busca el milagro

FC Cajamarca tiene el panorama más complicado entre los equipos que luchan por mantener la categoría. El cuadro cajamarquino encadena una preocupante racha de derrotas que lo ha llevado a ubicarse en el penúltimo lugar, con 26 puntos y una diferencia de goles de -21. El equipo dirigido por Santiago Acasiete no tiene margen de error en esta lucha, ya que una derrota, combinada con un empate o una victoria de Deportivo Moquegua, sentenciará su descenso.

FC Cajamarca encadena una racha de 4 derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

Así marcha la pelea por no descender en la Liga 1 2026

Equipos PJ DG Puntos 14. ADT 31 -12 34 15. CD Moquegua 32 -21 29 16. FC Cajamarca 32 -21 26 17. UTC 32 -20 13

Partidos que restan en el Torneo Clausura para definir el descenso de la Liga 1

Fecha 15

Comerciantes Unidos vs ADT | 3/11/2026 | 3.00 p. m.

Fecha 16

ADT vs Sporting Cristal | 7/11/2026 | 10.00 a. m.

FC Cajamarca vs Alianza Atlético | 7/11/2026 | 12.30 p. m.

Universitario vs CD Moquegua | 8/11/2026 | 5.30 p. m.

Fecha 17