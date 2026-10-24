Miguel Rondelli mandó fuerte mensaje tras triunfo de Melgar ante UTC: "No estamos lejos de la punta"

Melgar venció por 2-1 a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con goles de Bernardo Cuesta y Nicolás Quagliata, los rojinegros se hicieron fuertes de visita y metieron presión a los punteros del campeonato tras llevarse tres puntos de oro en su visita a Cajamarca. Tras finalizar el compromiso, el técnico Miguel Rondelli tomó la palabra y dejó un contundente mensaje a sus rivales con miras a las últimas fechas del torneo.

PUEDES VER: Club de la Liga 1 2026 evalúa ir al TAS por dos puntos vitales en la tabla de posiciones

Miguel Rondelli, DT de Melgar, mandó fuerte mensaje a sus rivales tras triunfo ante UTC

En conferencia de prensa, el estratega argentino señaló que tanto él como sus dirigidos mantienen la ilusión de terminar como líderes del Torneo Clausura y del acumulado; sin embargo, aseguró que mantienen los pies sobre la tierra y viven cada fecha como si fuera una final. No obstante, advirtió a los otros clubes que el 'Dominó' está acortando su distancia en ambas tablas.

"Nosotros tenemos la ilusión, y mientras tengamos chances matemáticas seguiremos con esa ilusión de tener un ojo en cada tabla, un ojo en la tabla general porque estamos a 3 puntos de Universitario y un ojo en esta tabla (del Clausura) porque no estamos lejos de la punta. Tenemos que ilusionarnos y mirar ambas tablas, pero todavía no podemos ni festejar ni estar contentos", dijo.

De esta manera, Melgar consiguió un triunfo clave que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura y la tabla acumulada. El equipo de Miguel Rondelli buscará prolongar su buen momento en las últimas jornadas para luchar hasta el final por sus objetivos.

¿Cómo va Melgar en la tabla del Torneo Clausura y acumulada?

Con su victoria ante el 'Gavilán del Norte', Melgar sumó 25 puntos en el Torneo Clausura y se ubica en el tercer lugar, a tres del líder Sport Huancayo y a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Cristal y Cusco FC. En cuanto a la tabla acumulada, el 'Dominó' se ubica momentáneamente en el tercer lugar con 53 puntos, a nueve de Alianza Lima y a falta de que los blanquiazules y Universitario disputen sus respectivos compromisos.