Gabriel Costa: "Mi esposa lloró de emoción por mi convocatoria a Perú"

"Justo me agarra en la concentración, en el vestuario, bañándome. Habíamos quedado que mi señora me iba a avisar. Fue muy raro porque justo esa semana mi hijita había estado enfermita. Y justo me llama estando en el vestuario, saliendo de bañarme con la música típica en el vestuario muy alta. Y me llamó haciendo videollamada y no escuchaba y lloraba y le pregunto por qué lloras y le corté para irme a mi casa porque pensé que a mi hija le había pasado algo. Pero, me envía un mensaje diciendo que fui convocado a la selección y muy emocionado por la noticia", declaró Costa en exclusiva a la 'FPF Play' al ser consultado cómo se enteró del llamado.