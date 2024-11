Marisella Joya sobre la Selección Peruana: “Antes tu reclamo iba directo al retrete”

"Las dos chicas que hoy no están con nosotros eran parte del equipo titular. Me ha tomado de sorpresa saber que dejaron la concentración. Se quejaron del uniforme y la numeración", indicó Bueno a DirecTV Sports.

Marisella Joya, actual futbolista de César Vallejo y ex seleccionada nacional, se pronunció al respecto y denunció que antes los reclamos no eran escuchados.

"Leo constantemente la misma frase: “No era el momento” acaso saben lo difícil que ha sido ser mujer futbolista en este país? No justifico, pero lamentablemente aquí nada cambia en una reunión a puerta cerrada. 20 años tengo en esto pues y me hubiera gustado ser más valiente antes", escribió la futbolista del cuadro Poeta en su cuenta de Twitter.

Marisella Joya se pronunció sobre la Selección Peruana Femenina

"Pero antes no había redes, tú reclamo iba directo al retrete y tampoco tenías periodistas aliados. Antes tuvimos que callarnos muchas cosas porque siempre nos decían “ahora no, compitamos y al regresar conversamos” regresamos y ya no te permitían ni ingresar a Videna", agregó.

Finalmente, indicó lo siguiente: "Penosamente la gran mayoría de ex seleccionadas nos fuimos por la puerta de atrás y no te volvían a convocar porque “es mayor, esas se quejan, esas ya no tienen miedo de hablar”, las cosas han mejorado SI pero quizás desde ahora ya no sea tan fácil hacer o deshacer en silencio".