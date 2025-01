Antonio García Pye tras sanción de la FIFA a Perú: "Tenemos que evaluar el aforo"

Luego de conocerse la sanción de la FIFA a Perú, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye , no dudó en referirse a este tema y todo lo que concierne a la logística con la Selección Peruana de cara a su partido ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 .

FIFA determinó que hubo actos discriminatorias en las tribunas del Estadio Nacional durante el duelo ante Chile en octubre. Ante ello, el máximo ente del fútbol decidió que haya una multa económica para la FPF y un aforo limitado para el Perú vs. Bolivia.

En diálogo con RPP, García Pye indicó que no tiene todos los detalles con respecto a esta sanción de FIFA, y más al no haber una respuesta de MINSA con relación al aumento del aforo para las tribunas del Estadio Nacional.

"No tengo los detalles sobre la sanción a la Selección Peruana por actos discriminatorias a Chile. No tenemos información sobre un aumento de aforo o la decisión final del MINSA, además ahora se tiene que evaluar lo dispuesto por FIFA tras la sanción. No tenemos información al respecto", declaró Antonio García Pye.