Selección Peruana: Valera en once titular previo duelos amistosos ante Panamá y Jamaica

La selección de fútbol de Perú vive sus últimos entrenamientos de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 . donde enfrentará a Colombia y Ecuador. El entrenador de la bicolor, Ricardo Gareca , ya tiene bosquejado el once que primero se medirá en dos amistosos ante Panamá y Jamaica.

Antes de los amistosos internacional, la blanquirroja tendrá un examen relámpago este miércoles. El equipo de todos sostendrá un encuentro ante los extranjeros que militan en la Liga 1. A los ' All Star ' lo dirigirá el técnico Carlos Bustos y dentro de la lista de convocados hay grandes novedades.

En esa línea, aquí te contamos el posible once titular que estaría pensando en mandar Ricardo Gareca. Recordemos que Paolo Guerrero no está disponible para esta jornada de amistosos. Además, la otra baja confirmada es la de Yordy Reyna, quien no recibió el permiso de su club.