Gianluca Lapadula viajó a Italia para definir su futuro: ¿Seguirá en Benevento?

Como se recuerda, Benevento dejó en claro que no desean contar con Gianluca Lapadula . El delantero manejaba ofertas de equipos italianos de la Serie A, pero con el libro de pases cerrado, sus opciones se complican.

Lapadula no pudo disputar el partido ante Ecuador por una lesión en el tabique. El médico de la Selección Peruana recomendó al delantero no jugar ante el 'Tricolor' para que no se agrave su dolencia.