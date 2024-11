¡10 puntos al 'Depredador'! El gran estado físico de Paolo Guerrero a sus 38 años de edad

El delantero peruano actualmente se encuentra en Arizona culminando su recuperación. Se esperaba que el atacante tenga el alta médica para que pueda firmar por Alianza Lima el pasado 08 de marzo , día en el que cerró el mercado de fichajes en el fútbol peruano. No obstante, esto no se dio por lo que tuvo que retornar a Norteamérica a seguir su tratamiento.

Medios internacionales especulan que el 'Depredador' podría estampar su firma por un equipo de los Estados Unidos , precisamente por Los Ángeles FC. Incluso, en la web de la institución americana figura la ficha del exatacante del Bayern Múnich. Sin embargo, aún no hay nada oficial, por lo que el Guerrero se encuentra analizando ofertas junto a su empresario.

Recordemos que Paolo no tiene apuro debido a que no fue convocado por Ricardo Gareca de cara a la fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022 y al ser un agente libre, puede firmar por cualquier club en el momento que lo crea conveniente. Esto, siempre y cuando el torneo no tenga problemas en aceptarlo.