¿Dejaría Universitario por la selección peruana? Fabián Bustos y la INESPERADA respuesta

“Perú está en un momento difícil, en un momento donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente cuando no consigues resultados positivos, que es ganar, empiezan a perder confianza los chicos. Pero ahora en la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos, porque son rivales a los que creo que se puede competir y ganarles”, dijo.

“Nunca pensé dirigir selecciones, te soy sincero. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de Primera División y mantenerse en distintas ligas. Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, era imposible. Ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección”, resaltó.