Paolo Guerrero dejó contundente mensaje: "Con 41 años me siento mejor que con 32"

"No es que el cuerpo no me dé, con 41 años me siento mucho mejor que cuando tenía 32 o 33. Amo el fútbol y para mi es muy difícil dejarlo. Pero en algún momento, después de una reflexión que tuve con mi familia, dije que tenía que darle paso a los más jóvenes, a veces creo que hay personas que no entienden la pasión que tengo ", declaró el delantero de Alianza Lima.

"No es que Oscar que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al futbol, en la conversación que tuvimos me manifesté diciendo que era hora de que jugadores jóvenes venga a la selección, él me dijo que contaba conmigo. Si soy convocado no puedo decir que no, sobre todo a mi patria que la quiero mucho. Asumo con mucha responsabilidad y mucha felicidad de ser convocado", añadió.