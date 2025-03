Óscar del Portal y Toño Vargas tuvieron fuerte discusión EN VIVO: "¡Le ruego que se calme!"

Y es que el relator de América Televisión y el comentarista deportivo protagonizaron un inesperado cruce en plena transmisión, la cual no dejó de generar diversas reacciones en los cibernautas. Este momento surgió a raíz de que el exfutbolista informara sobre el mal estado del campo de juego del Estadio Nacional , algo que no habría sido tomado de buena forma por el conocido narrador de fútbol.

“Me queda agregar que, lamentablemente el campo de juego no se encuentra en la mejor de las condiciones y estoy siendo dulce en la expresión, porque la verdad el campo está malo. Sin embargo, se ha hecho todo lo posible y ojalá no afecte lo que tenga que hacer la selección, que es ganar", dijo Del Portal.

Ante ello, Toño Vargas se pronunció durante el enlace con un tajante comentario: “Si la selección peruana no tiene un buen resultado, no es por la cancha. Tantas jornadas he tenido en este estadio. Aquí he visto jugar a los Chumpitaz, Cubillas, Oblitas en peores condiciones y han hecho unos partidazos”.