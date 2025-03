Diego Rebagliati y el insólito cambio en la alineación que sugirió a Óscar Ibáñez: "Soy un loco"

Como se sabe, Ibáñez tendría tres modificaciones en el once. Primero, sacaría a Luis Abram por Carlos Zambrano ; luego, usaría a Pedro Aquino por Sergio Peña y como último, pondría a Marcos López por Miguel Trauco . Con estos cambios el equipo inicial quedaría así: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, André Carrillo; Andy Polo, Bryan Reyna, Paolo Guerrero.

Con esta revelación, Diego Rebagliati , en uno de sus programas por Youtube, tuvo un comentario sobre el XI que el seleccionador paró dos días seguidos en los entrenamientos, además de la ausencia del ex jugador de Sporting Cristal, Luis Abram .

"A mí me gusta que Óscar no inventa demasiado. Yo soy un loco, yo lo hubiera puesto, de repente, a Luis Abram de lateral izquierdo para no sacarlo e intentar un cambio más adelante, pero está bien, es el equipo que hace más sentido", señaló en el programa streaming 'D&T'.