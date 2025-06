Periodistas ecuatorianos se burlan de Perú por no ir al Mundial: "De cuántas pulgadas..."

La selección peruana no logró sumar de a tres en esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y quedó virtualmente eliminada del Mundial luego del empate sin goles ante Ecuador. No obstante, sorprendió que luego del cotejo, dos periodistas ecuatorianos se burlaran de la 'Bicolor' por no asistir a la próxima cita mundialista.

Periodistas ecuatoriano se burlaron de la eliminación de Perú

Resulta que, una vez consumado el empate que deja casi sin chances a la 'Blanquirroja', el periodista ecuatoriano José Carlos Crespo publicó un video en su cuenta de TikTok donde se le ve junto a otro colega preguntándole a la prensa nacional "¿En un televisor de cuántas pulgadas van a ver la Copa?".

Ante este cuestionamiento, lejos de molestarse, los comunicadores nacionales sorprendieron al reaccionar con risas e ironía, respondiendo en muchos caso que verán la próxima cita mundialista en una pantalla de 60 pulgadas.

No obstante, la misma reacción no tuvieron los cibernautas en los comentarios del video, donde muchos le recriminaron al periodista norteño por haberse burlado ante la 'eliminación' de la 'Bicolor'.

La selección peruana está 'eliminada' del Mundial

Cabe recalcar que, matemáticamente, la selección peruana aún tiene posibilidades de poder lograr alcanzar la zona del repechaje. No obstante, esto es sumamente complicado de conseguir y se convierte más en algo utópico.

Y es que, para poder lograr el milagro, el combinado patrio debe ganarle a Uruguay y Paraguay por más de 7 goles y esperar que ni Venezuela ni Bolivia logren puntuar en sus respectivos encuentros.