Mano Menezes respondió sin filtros por no convocar a Renato Tapia con Perú: "No me parece..."

La selección peruana está a punto de iniciar un nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes como su nuevo DT. El primer desafío será ante Senegal y luego ante Honduras. Sin embargo, una de las situaciones más comentadas fue la ausencia de Renato Tapia en la convocatoria. Por lo que el técnico brasileño no dudó en responder con contundencia.

Mano Menezes respondió sin filtros por no convocar a Renato Tapia

Previo al duelo ante Senegal, Mano Menezes conversó con los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por los motivos que conllevaron a que Renato Tapia no fuera considerado en la lista de convocados de la selección peruana para los primeros amistosos a su mando.

Recordemos que Tapia es considerado como uno de los mejores jugadores peruanos en la actualidad y una pieza vital en el equipo. Sin embargo, el estratega brasileño prefirió no entrar en polémica y fue contundente al señalar que no considera idóneo justificar la ausencia de un jugador.

Video: Momento Deportivo

"Convocamos a 25 jugadores, hablamos y explicamos que justificamos los 25. No hablamos sobre por qué no está un jugador (Renato Tapia), no me parece correcto. Siempre vamos a ponernos con esa conducta", señaló el seleccionador de Perú para ‘Momento Deportivo’ y los demás medios presentes.

De esta manera, continúa la polémica por la ausencia del ‘Cabezón’ en el inicio de un nuevo ciclo en la ‘Bicolor’, en medio de la gran controversia que se ha generado por su tensa relación con la directiva de la FPF. Además, de que era considerado uno de los referentes.

¿Cuándo fue el último partido de Renato Tapia con Perú?

El también llamado ‘Capitán del futuro’ ha estado ausente en las últimas convocatorias de la selección peruana, perdiéndose los últimos amistosos disputados a fines del 2025. De hecho, su último encuentro con la camiseta de la ‘Bicolor’ fue en la derrota ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias.