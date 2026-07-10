Federación Peruana de Fútbol anunció inesperada salida: "Se desempeñaba como director..."
La FPF le dio una fuerte noticia a los hinchas de la selección peruana, ya que anunciaron una partida totalmente inesperada. ¿Qué pasó?
Los hinchas de la selección peruana tienen mucha expectativa por lo que será el camino al Mundial 2030, ya que ahora hay un nuevo entrenador al mando tras la decepcionante campaña de la Blanquirroja en las pasadas Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, en medio de ello, la Federación Peruana de Fútbol sorprendió a los hinchas al anunciar una partida totalmente inesperada.
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La FPF, máxima entidad del balompié nacional, informó mediante un comunicado en sus redes sociales el cambio que habrá en una parte importante de la directiva. Habrá un nuevo director de Comunicaciones, aunque todavía no se ha informado quién será el reemplazo de Alfredo Ruíz Huidobro.
"La Federación Peruana de Fútbol informa que el señor Alfredo Arosemena Ruiz Huidobro, quien se desempeñaba como Director Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la institución, ha dejado de pertenecer a la familia de la FPF. La FPF agradece su compromiso y dedicación durante su gestión, y le desea éxitos en sus próximos proyectos", indicó.
FPF emitió su comunicado.
De esta forma, este será el único cambio, por ahora, en la Blanquirroja y los hinchas deben estar tranquilos, debido a que todo continuará como se tenía establecido en la selección peruana. Mano Menezes permanecerá como director técnico del combinado patrio y se encargará de formar un equipo altamente competitivo para clasificar a la próxima Copa Mundial de la FIFA.
Partidos de Mano Menezes con Perú
Estos han sido sus partidos por ahora:
- Senegal 2-0 Perú
- Perú 2-2 Honduras
- Haití 1-2 Perú
- España 3-1 Perú
¡Vamos al Circo!
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