Sporting Cristal sumará un 'refuerzo' clave para el Clausura valorizado en casi medio millón

Sporting Cristal no ha tenido la temporada que esperaba, lo que lo dejó fuera de la pelea por el Torneo Apertura. Por ello, los rimenses ya se preparan para dar la sorpresa en el Clausura y han comenzado a moverse en el mercado de pases. En medio de ello, se conoció que el equipo dirigido por Paulo Autuori incorporará a un destacado futbolista al primer equipo.

El elenco 'Cervecero' tendrá la obligación de mejorar su imagen en la segunda competición del año y poder encaminarse a pelear el título de la Liga 1, pues de no hacerlo solo avivarían su complicada situación que los ha llevado a ser sumamente criticados por su hinchada.

Es por ello que los celestes buscarán dar un salto de calidad en su plantilla y contar con todas sus figuras para afrontar el Torneo Clausura. En ese sentido, el periodista deportivo Jean Martín Dueñas reveló que Paulo Autuori podrá contar con una pieza clave valorizada en casi medio millón de euros: Luis Iberico.

Según informó el comunicador en RPP, el atacante de 27 años se encuentra en la última etapa de su recuperación y podría ser considerado para las primeras fechas del Torneo Clausura, aproximadamente para las primeras semanas del agosto.

Luis Iberico volvería con Cristal para el Torneo Clausura. Foto: Líbero

Luis Iberico está valorizado en casi medio millón

Según Transfermarkt, portal especializado en el mercado de fichajes, Luis Iberico está cotizado en 450 mil euros, una cifra lejana a su máximo histórico de 800 mil euros, alcanzado en 2023.

¿Cuánto tiempo lleva lesionado Luis Iberico?

Cabe recordar que, Luis Iberico fue una de las flamante contrataciones de Cristal a mediados de la campaña pasada. No obstante en este 2025 no ha logrado disputar ni un solo partido con camiseta celeste. Esto debido a que antes de iniciar la presente temporada padeció una lesión que hasta el momento no le ha permitido hacer su regreso a las canchas.