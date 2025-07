Julinho reveló detalles sobre la firma del flamante 'refuerzo' de Cristal: "Se dio cuenta que..."

Sporting Cristal arrancó con pie derecho el Torneo Clausura 2025. El último domingo, los celestes se hicieron fuertes en el Estadio Alberto Gallardo y derrotaron por una goleada de 3-0 a Alianza Universidad. Tras el partido, el exfutbolista Julinho impactó en los hinchas tras revelar detalles inéditos sobre un jugador que acaba de firmar contrato con el club.

Julinho habló sobre el jugador que firmó contrato con Sporting Cristal

En el programa de YouTube, 'A Presión', el ídolo del cuadro bajopontino quedó rendido y elogió el debut profesional del delantero Mateo Rodríguez. De otro lado, decidió revelar que su firma con la institución rimense había demorado netamente por un trámite que estaba gestionando con su visa personal.

"Me gustó como jugó Sporting Cristal, entró Mateo Rodríguez, tiene 18 años y es un buen jugador. Lo felicito porque firmó contrato y debutó. Yo sé por qué no firmó contrato antes, no podía sacar pasaporte y al final tomó la decisión de quedarse en Cristal", sostuvo el referente de Cristal.

Mateo Rodríguez debutó con Sporting Cristal ante Alianza Universidad/Foto: LÍBERO

Así también, Julinho dejó en claro que el habilidoso futbolista priorizó seguir con su carrera profesional en tienda celeste; además de ser protagonista y luego de eso, buscar una nueva oportunidad en el extranjero.

"Él se dio cuenta que primero debe jugar acá, lucirse para luego ir a Europa. Ese fue el problema en un principio", acotó el brasileño sobre el atacante de 18 años.

Mateo Rodríguez se pronunció tras su debut con Sporting Cristal

Al término del cotejo ante Alianza Universidad, Mateo Rodríguez confesó las palabras que le dijo el DT Paulo Autuori, previo a su ingreso en el minuto 76. "Que esté tranquilo, que me esfuerce, que pelee todas con confianza, que tengo el apoyo del grupo", expresó el futbolista.

(Video: Junior Vera)

Mateo Rodríguez firmó contrato con Sporting Cristal hasta 2028

Mateo Rodríguez firmó su primer contrato profesional con Sporting Cristal/Foto: X

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, Sporting Cristal anunció oficialmente la firma de contrato del delantero peruano hasta finales del 2028. De esta manera, el talentoso atacante se suma al elenco de La Florida por las próximas temporadas.