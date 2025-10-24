- Hoy:
Histórico jugador de Sporting Cristal fue directo y mandó tajante mensaje a Yotún: "Ya dio todo"
Un histórico de Sporting Cristal fue contundente al opinar sobre Yoshimar Yotún y dejó entrever que el capitán celeste ya cumplió su ciclo en el fútbol profesional tras la temporada 2025 por Liga 1.
Sporting Cristal no logró consolidar una buena temporada tras no lograr avanzar fases de la Copa Libertadores, salir campeón del Torneo Apertura y ahora con pocas posibilidades de alzarse con el Clausura. Es por eso que, un exjugador salió al frente para pedir el retiro de Yoshimar Yotún tras su rendimiento ante Universitario: Estamos hablando de Julio César Antón.
PUEDES VER: Yotún se dirige a Universitario y da fuerte mensaje tras derrota de Cristal: "Esa suerte de..."
Histórico jugador de Cristal, Julio César Antón, pide el retiro de Yoshimar Yotún tras rendimiento ante Universitario
Cristal no pudo vencer a Universitario y cayó 1-0 en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, lo que generó malestar entre los hinchas y exjugadores del cuadro cervecero.
Video: TV Perú
Uno de ellos fue Julio César Antón, quien brindó una entrevista a TV Perú para opinar sobre la actualidad de Sporting Cristal en el 2025 y también sobre el rendimiento de Yoshimar Yotún luego de su lesión.
"Qué bueno por él que después de una lesión grave que tuvo, ya volvió, pero ya no es igual. Es uno de los que ya dio todo, por la selección y por Cristal. Siempre he dicho que no hay que dejar el fútbol, sino que el fútbol lo deje a uno", dijo Antón sobre Yotún.
Las primeras palabras del exvolante de Sporting Cristal dejan notar su descontento por el juego que viene demostrando el seleccionado peruano en los últimos partidos de la temporada. Por lo que dejó entrever que Yoshimar Yotún ya debería dejar el fútbol profesional.
Además, Julio César Antón no solo tuvo comentario para el polifuncional jugador y capitán de Cristal, sino que habló en general de los rendimientos del plantel que en esta temporada no alcanzó un título bajo el mandato de Paulo Autuori y la dirigencia de Julio César Uribe."
Hay jugadores que no dan la talla para jugar en Sporting Cristal, les pesa la camiseta. En este momento, el referente e ídolo indiscutido es Julio César Uribe y, conociéndolo, no creo que sea manipulado por la dirigencia", concluyó de forma crítica.
